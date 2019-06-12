2019/06/12 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأدى تسرب غازي بمنصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الايراني المشترك مع قطر في الخليج الى اندلاع حشريق طفيف اليوم الاربعاء.الحريق اندلع قبل ساعات في المنصة رقم 9 التابعة للمراحل التطويرية 6 و7 و8 بحقل بارس الجنوبي اكبر حقل غاز بالعالم، حيث تم تعليق عمليات استخراج الغاز من هذه المنصة في الدقايق الاولى من الحادث.وأوضح مصدر مطلع، أن ثمة 14 شخصا يعملون في المنصة، تم اجلاؤهم عبر مروحية الى منطقة عسلوية الساحلية، فيما تعمل سفن الاطفاء على تبريد المنصة تحسبا لحوادث طارئة فيما تشير التقارير الى عدم وقوع اصابات.انتهى ن ص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .......حريق بمنصة في حقل بارس الجنوبي للغاز دون سقوط ضحايا) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .......حريق بمنصة في حقل بارس الجنوبي للغاز دون سقوط ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).