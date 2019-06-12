2019/06/12 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة «أوبر» عن أول صور للتاكسي الطائر الذي تستعد لإطلاقه خلال سنوات، حيث يسع لأربعة ركاب، ويشبه من الداخل مقصورة المروحية.وأعلنت الشركة، اليوم (الأربعاء)، أنها تعتزم بدء تقديم خدمات «التاكسي الطائر الكهربائي» في مدينة ملبورن الأسترالية بدءاً من عام 2023.ولم تعلن الشركة في مؤتمرها السنوي بواشنطن عن تكلفة الرحلة، لكن من المتوقع أن يكون أقل من تكلفة الرحلة التقليدية بالطائرة المروحية، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.ويتميز التاكسي الطائر بمقاعد جلدية فاخرة، بينما يتم توجيه كل مقعد باتجاه النافذة.



ومن المتوقع أن تستغرق كل رحلة من رحلات «أوبر» بالتاكسي الطائر مدة لا تزيد على 20 دقيقة من الصعود إلى النزول.وتم تصميم الجزء الداخلي من التاكسي من قبل شركة الفضاء الفرنسية «سافران»، بحسب الشركة التي اختارت التخلي عن كماليات مثل حاملات الأكواب أو الشاشات التفاعلية أو أجهزة الشحن أو جيوب المقاعد الخلفية، في حين يمكن أن تسع مساحة التخزين المنفصلة لأربع حقائب.وسيتم تشغيل الإضاءة الزرقاء الكهربائية داخل التاكسي حينما يكون متحركاً، ثم تصبح بيضاء عندما ينزل الركاب.وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إنها ستقوم برحلات تجريبية بالتاكسي الطائر في أستراليا العام المقبل.



وستنضم ملبورن بذلك إلى مدينتي دالاس ولوس أنجليس الأميركيتين في تقديم تلك الخدمات.وتشمل منظومة التاكسي الجوي نماذج لمركبات نقل حسب الطلب معتمدة على تقنيات التعلُّم الآلي، مع محاكاة إدارة الملاحة الجوية عالية الكثافة على ارتفاعات منخفضة.وحصلت الشركة أخيراً على تصريح من قبل هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية لاختبار أنظمة الطائرات دون طيار في الولايات المتحدة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... «أوبر» تكشف عن «التاكسي الطائر» لأول مرة) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... «أوبر» تكشف عن «التاكسي الطائر» لأول مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).