الاسبوع المقبل.. اجتماع برلماني بشأن هذا القانون

2019/06/12 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجهت رئاسة مجلس النواب بعقد اجتماع برلماني بشأن قانون الانتخابات.

وذكر مصدر نيابي {للفرات نيوز}، ان" رئاسة المجلس وجهت عقد اجتماع يوم الاحد الموافق 6/16 في تمان الساعة الـ11 صباحاً بالقاعة الدستورية لرؤساء الكتل البرلمانية مع اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم {12} لسنة 2018".انتهى

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