2019/06/12 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد تحالف الفتح، الأربعاء، أن المحادثات التي تجري بين الكتل السياسية تتجه نحو تقديم عبد المهدي أسماء المرشحين للوزارات المتبقية من دون الرجوع للكتل السياسية، مبينا ان الأخير أمهل الكتل 14 يوما لتقديم الأسماء.وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي لـ/المعلومة/ ان “الحوارات بين الكتل السياسية مستمرة للتباحث بشان المرشحين للوزارات المتبقية”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح : عبد المهدي سيختار مرشحين للوزارات الشاغرة بعيدا عن الكتل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح : عبد المهدي سيختار مرشحين للوزارات الشاغرة بعيدا عن الكتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).