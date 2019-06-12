اندلاع حريق هائل بمحطة كهرباء في كركوك

2019/06/12 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اعلنت مديرية الدفاع المدني

لمحافظة كركوك، تمكن فرقها من اخماد حريق هائل اندلع قرب محطة

كهرباء ملا عبد الله ومحطة عين تي وان.

وقالت المديرية في بيان اطلع عليه

"موقع كلمة الإخباري"، ان "الحريق الذي اندلع في

حشائش وادغال بمساحات شاسعة بين محطتي الكهرباء، بالقرب من

المستودعات الحديثة لشركة النفط، قد ساهمت بإخماده فرق الاطفاء

التابعة لشركة نفط وغاز الشمال".

وتابع "الفرق حالت دون انتشار

النيران، وتم السيطرة عليها دون تسجيل اي اضرار بشرية".

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