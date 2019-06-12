2019/06/12 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو: افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية

الأربعاء / 12 / حزيران - 2019

36

متابعة - كلمة

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).