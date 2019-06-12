البنتاجون: الهجوم على مطار أبها دليل جديد على دور إيران الخبيث بالمنطقة

2019/06/12 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن الاعتداءات الجديدة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية، تُظهر أدلة أخرى على دور إيران الخ...

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