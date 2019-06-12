السلمي: إعادة فتح باب الترشح على رئاسة النصر الأحد المقبل

2019/06/12 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، رجاء الله السلمي، إنه ستتم إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى لنادي النصر يوم الأحد المقبل؛ وذلك ل...

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