البنك المركزي يعلن عن إصدار قوائمه الختامية

2019/06/12 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اقتصادية

أعلن

البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن إنجاز شركة التدقيق الدولية أرنست ويونغ (Ernst & Young) تدقيق القوائم المالية الختامية

للبنك للسنة المالية 2018 في الموعد القانوني المحدد نهاية شهر آذار 2019.

وذكرت

دائرة المحاسبة بالبنك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انّ “مجلس

إدارة البنك صدَّقَ على تلك القوائم التي صدرت برأي إيجابي (من دون تحفظ)، وهو ما يبيّن

مستوى الشفافية التي يعمل في ظلها البنك والجهود المبذولة في عرض النشاطات والعمليات،

ومستوى الإفصاح الذي تتحلى به هذه المؤسسة”.

وأضافت

أنَّ “الإفصاح في الموعد المحدد وبرأي إيجابي يولّد انطباعات مهمة لدى المؤسسات

والبنوك الدولية التي يتعامل معها العراق، وإنَّ ذلك يعمل على تشجيع المستثمرين على

التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية في العراق ما دامت الجهة الرقابية القطاعية

(البنك المركزي) تتمتع بهذا القدر من الرصانة”.

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