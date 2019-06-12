وزارة النفط: توضح حقيقة قرارا جديدا بشأن رفع الدعم عن أسعار الوقود

2019/06/12 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة النفط، الاربعاء، حقيقة اصدارها قرارا جديدا بشأن رفع الدعم عن أسعار الوقود، مؤكدة انها لم تتلق توجيهات او تعليمات من مجلس الوزراء بهذا الصدد.

ونفت الوزارة في بيان اليوم، (12 حزيران 2019)، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والصحافة والقنوات الفضائية بشأن رفع الدعم عن أسعار الوقود.

واضاف البيان، ان "وكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم حطاب، اكد استمرار الوزارة بتقديم الدعم لأسعار الوقود كافة، وان الوزارة لم تتلق توجيهات او تعليمات من مجلس الوزراء بهذا الصدد، ولم يصدر قرار جديد بشأن أسعار الوقود"، مشيرا الى "حرص الحكومة والوزارة على تقديم افضل الخدمات المدعومة للمواطن العراقي الكريم".

وشدد وكيل الوزارة على "ضرورة توخي الدقة في التعاطي مع المعلومات التي تعنى بالشأن النفطي".

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