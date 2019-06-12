وزارة الداخلية التركية: قوات الأمن قتلت 4 مسلحين في ولاية

2019/06/12 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الأربعاء، أن قوات الأمن قتلت 4 مسلحين في ولاية "وان" جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قوات الدرك نفذت عملية أمنية مدعومة جويًّا، ضد المسلحين في منطقة جبل "تاندوراك" بقضاء "تشالدران".

وأشار البيان الى أن العملية أسفرت عن مقتل 4 مسلحين، فيما أفاد أن العملية ضد المسلحين في المنطقة ما زالت مستمرة.

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