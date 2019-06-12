النفط تكشف حقيقة رفع الدعم عن أسعار الوقود

2019/06/12 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اقتصادية

نفت

وزارة النفط، الاربعاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن رفع الدعم عن أسعار الوقود،

لافتة الى أن الوزارة لم تتلقى اي توجيهات بهذا الصدد ولم يصدر اي قرار جديد عن ذلك.

وقال

وكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم حطاب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

“لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الاعلام والصحافة والقنوات الفضائية بشأن رفع الدعم

عن أسعار الوقود”، مؤكدا “استمرار وزارة النفط بتقديم الدعم لأسعار الوقود

كافة”.

وأضاف

حطاب، أن “الوزارة لم تتلقى توجيهات او تعليمات من مجلس الوزراء بهذا الصدد ولم

يصدر قرار جديد بشأن أسعار الوقود”، مشيرا الى “حرص الحكومة والوزارة على

تقديم افضل الخدمات المدعومة للمواطن العراقي الكريم”.

وشدد

وكيل الوزارة على، “ضرورة توخي الدقة في التعاطي مع المعلومات التي تعني بالشأن

النفطي”.

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