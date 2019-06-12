ضوابط التقديم على الإجازات الدراسية خارج العراق

2019/06/12 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، عن ضوابط وآليات نظام الاجازات الدراسية خارج العراق للسنة الدراسية 2020/2019.وقال مدير عام الدائرة الدكتور أمجد عبد النبي السواد في بيان، إن "ضوابط وآليات نظام الاجازات الدراسية خارج العراق للسنة الدراسية 2020/2019 نصت على ان تكون أولوية الترشيح من قبل دائرة البعثات والعلاقات الثقافية للذين يحصلون على قبول مدفوع التكاليف من قبل الجامعات التي يرومون التقديم فيها على ان يكونوا مستوفين للتعليمات الخاصة بالإجازات الدراسية رقم 165 لسنة2011 ".

وأضاف، ان "المستحقات المالية للمجازين ستصرف لهم من وزراتهم، مبينا أن الرواتب والمخصصات الثابتة ستصرف أيضا مع الفرق لطالب البعثة حسب كل بلد مع تحملها أجور تذاكر السفر ونفقات طبع الرسالة أو الأطروحة".

ودعا المدير العام المرشحين الى، "جلب تأييد بالتخصيص المالي مذكور فيه السنة المالية مع بيان خدمة المرشح بعد أخر شهادة لاستكمال فتح الملف الدراسي وذلك بعد إطلاق المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتقديم".



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