2019/06/12 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V1LXaEx6uSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو.. قصف تركي على مدينة العمادية بمحافظة دهوك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيديو.. قصف تركي على مدينة العمادية بمحافظة دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).