2019/06/12 | 19:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اخماد حريق كبير بخمس مناطق في ديالى
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق كبير بخمس مناطق في ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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