2019/06/12 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت بلجيكا على الشراكة والدعم الكامل للتشكيلة الحكومية الجديدة في اقليم كوردستان.وكتب السفير البلجيكي لدى العراق والاردن هندريك فان دي فيلدي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، واطلعت عليها شفق نيوز، ان بلجيكا ستكون شريكا حقيقيا لبرنامج التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني.وجدد السفير البلجيكي على انه على المستوى الدولي ايضا ستكون بلاده سندا وعونا لاربيل .واضاف دي فيلدي انه يتمنى النجاح لمسرور بارزاني في التشكيلة الجديدة من اجل المزيد من التقدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصمة الاتحاد الاوروبي تعلن دعما لمسرور بارزاني وبرنامج عمل حكومته المرتقب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصمة الاتحاد الاوروبي تعلن دعما لمسرور بارزاني وبرنامج عمل حكومته المرتقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).