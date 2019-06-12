السودان.. الانتقالي ينفي محاولة انقلاب ويؤكد اعتقال ضباط

2019/06/12 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر عسكري رسمي سوداني حدوث محاولة انقلاب في السودان، وأكد توقيف ضباط في إطار إجراءات أمنية احترازية.وكانت مصادر غير مؤكدة تحدّثت عن حدوث محاولة انقلاب فاشل، أوقف على إثرها 68 ضابطاً.وقالت إن

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