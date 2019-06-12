"تحيا إسرائيل".. هتاف في تونس يثير الغضب والاستنكار

2019/06/12 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار بث القناة الـ12 الإسرائيلية تقريرا من تونس يظهر سياحا يهودا يهتفون باسم إسرائيل خلال مشاركتهم بالزيارة السنوية لكنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية ردود فعل غاضبة ومستنكرة للتطبيع مع الاحتلال.

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