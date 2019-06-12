هيئة النقل العام تستعرض في السويد جهود المملكة في تطوير صناعة النقل العام

2019/06/12 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت هيئة النقل العام في المؤتمر والمعرض العالمي للنقل العالم، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP بالعاصمة السويدية ستوكهولم خلال الفتر...

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