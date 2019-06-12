سياسي يمني: المجتمع الدولي لا يدرك أن مليشيات الحوثي لا تختلف عن داعش والقاعدة

2019/06/12 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الصحفي والمحلل السياسي اليمني همدان العليي لـ"سبق" أن استهداف مطار أبها المدني يعتبر جريمة حرب ويؤكد خطورة هذه المليشيات وضرورة تحرير بقية المناطق...

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