2019/06/12 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، من قتل اثنين من عنصار داعش الارهابية شمالي قضاء الشرقاط في صلاح الدين.وذكر مصدر امني ,ان” القوات الأمنية تمكنت من قتل عنصرين من عناصر داعش في جزيرة العيثة شمالي قضاء الشرقاط”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الامنية تقتل اثنين من داعش شمالي الشرقاط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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