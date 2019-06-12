2019/06/12 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على رأس ثعلب قطبي يعود الى 40 ألف سنة جرى اكتشافه في “الجليد السرمدي” بمنطقة “ياكوتيا” شرق سيبريا.وتكمن أهمية هذا الاكتشاف، كما تقول الشبكة، في أن رأس الثعلب القطبي مازال يحتفظ بفروته وبأسنانه التي تبدو وكأنه مات وهو يزمجر.ويبلغ طول الرأس 15 إنشا بزيادة 5 إنشات عن الثعالب المثيلة حاليًا.وكانت صحيفة ”سيبيريا تايمز“، قد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف رأس ثعلب قطبي عمره 30 ألف سنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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