عقوبات أميركية على شركة عراقية تمد ميليشيات تابعة لطهران بالأسلحة

2019/06/12 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران على شركة مقرها العراق وفردين، لإسهامهم في تهريب أسلحة تقدر بملايين الدولارات إلى ميليشيات عراقية تابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني».وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين: «الوزارة تتخذ إجراءات لإغلاق شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية استخدمت لتسليح الوكلاء الإقليميين لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق».وتقضي العقوبات الأميركية بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم الاستفادة من النظام المالي الدولي.وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضية، فرض عقوبات تستهدف أكبر شركة قابضة للبتروكيماويات تابعة لـ«الحرس الثوري»، وأكثر من 39 شركة تابعة لها، ووكلاء المبيعات.وقالت الوزارة إن مجموعة البتروكيماويات تقدم الدعم المالي لشركة «خاتم الأنبياء»، وهي المجموعة الهندسية التابعة لـ«الحرس».





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