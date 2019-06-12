البرلمان العراقي يقدم طلباً لحكومة عبد المهدي بشأن إدارة المناصب بـ”الوكالة”

2019/06/12 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق قدم #مجلس_النواب العراقي، اليوم الأربعاء، طلباً إلى حكومة #عادل_عبد_المهدي، بشأن إدارة المناصب بـ”الوكالة”، والتي مضى عليها سنوات طويلة.وقال النائب في #البرلمان #ديار_برواري، لمراسل “الحل العراق”، […]

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