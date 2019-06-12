2019/06/12 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..نفذت قوة خاصة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى متمثلة بقسم الحركات والاستخبارات، الأربعاء، عملية نوعية محكمة تمكنت من خلالها قتل عنصرين بارزين في “ داعش” الإرهابي في جزيرة الشرقاط.وقال اعلام الحشد في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “عملية تمت وفق معلومات استخباراتية دقيقة من خلال تتبع مصادرنا الخاصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط مخططا إرهابيا ويقتل عنصرين بـ”داعش” في جزيرة الشرقاط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط مخططا إرهابيا ويقتل عنصرين بـ”داعش” في جزيرة الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).