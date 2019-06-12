تحذيرات من إيقاد نار التظاهرات في البصرة

2019/06/12 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة -

كلمة

حذرت النائبة عن محافظة

البصرة ميثاق الحامدي، يوم الاربعاء، من أن كل العوامل تشجع على

إيقاد نار التظاهرات مجدداً في البصرة.

وقالت الحامدي في بيان، حصل

"موقع كلمة الإخباري" على نسخة منه، ان "نسبة

البطالة في محافظة البصرة بلغت أكثر من 40%، والنسبة في ارتفاع

مستمر مالم توفر لها درجات وظيفيّة، لا سيما في الشركات النفطيّة

التي تعج بالعمالة الأجنبيّة".

وأضافت إن "الحكومة مطالبة بتوفير

وإطلاق الـ 10 آلاف درجة وظيفيّة التي وعد أهالي البصرة بها، حيث لم

تلب الحكومة سواء المحلية أو المركزية أي من تلك الوعود، إضافة لذلك

مازالت مشكلة الكهرباء تمثل أبرز المعاناة التي تعيشها البصرة في

الوقت الراهن".

وأوضحت الحامدي، أن "الحكومة

المحلية وعلى الرغم من تسلمها مبالغ كبيرة من الحكومة المركزيّة

لكنها لم تقدم شيء ملموس على أرض الواقع، وبالتالي فأن كل العوامل

مشجعة على خروج أهالي البصرة بتظاهرات جديدة على غرار ماحدث سابقا

للمطالبة باحداث تغييرات جذرية في المحافظة".

وتوقعت، إن" خروج شباب البصرة وخاصة

العاطلين عن العمل بتظاهرات جديدة خلال الصيف الجاري مع توفر

العوامل المساعدة لاندلاع هذه التظاهرات لمطالبة الحكومتين المحليّة

والمركزيّة بالإيفاء بوعودهما".

وشهدت محافظة البصرة في تموز الماضي

احتجاجات واسعة بسبب تردي الكهرباء وانتشار البطالة ما ادى الى سقوط

العشرات من القتلى والجرحى في أعمال عنف وحرق مقار الأحزاب ومباني

حكومية عدة ابرزها ديوان المحافظة.

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