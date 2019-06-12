2019/06/12 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، اعتقال أربعة متهمين بجرائم قتل في المحافظة، مبينة أن أحدهم متهم بقتل شقيقه.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قسم مكافحة الاجرام بالبصرة تمكن من القاء القبض على أربعة متهمين في مناطق مختلفة مطلوبين قضائيا بارتكاب جرائم قتل”.وأضافت أن من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال أربعة متهمين بجرائم قتل في البصرة وكالة خطوة برس.

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