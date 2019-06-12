2019/06/12 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن رغبتها في تعزيز وتمتين علاقاتها مع اقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط والتنمية الدولية اندرو موريس ، الذي شدّد خلالها على ضرورة تعزيز علاقات بلاده مع الاقليم على كافة الاصعدة ، كما هنأ نيجيرفان بارزاني بانتخابه رئيسا لكوردستان .

وأدى نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين اليمين القانونية رئيساً لاقليم كوردستان فيما كلّف رسمياً ، اليوم الاربعاء ، مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغبة بريطانية في تعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغبة بريطانية في تعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).