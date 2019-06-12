2019/06/12 | 19:37

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قصائد وشعراء الجيل الثمانيني في العراق..



في كتاب جديد

بغداد/..



صدر حديثًا عن دار معالم الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، كتاب (التجريب الادبي: دراسة في قصيدة الجيل الثمانيني في العراق)، لمؤلفه علي هاشم المالكي.

ويتكون الكتاب من ٢٢٣ صفحة من القطع المتوسط، يشتمل على ثلاثةِ فصول، يتناول الاول (التجريب في الشكل البصري)، بينما يتناول الثاني (التجريب في اللغة)، وفي فصله الثالث يتطرق الكتاب الى ( الإفلات من سطوة الجنس الأدبي).

ويقول المالكي ان "الكتاب يتحدث عن جيل الشعر الثمانيني وما لاقاه من إهمال نقدي وتعسف ضد مشروعهم المغايرة"، مشيرا بالقول "لا أنكر انجذابي إلى هذه المجموعة المغامرة، لكني في البحث حاولت التزام الحياد لكي لا أقع في الانبهار الذي يعمي بصيرة الباحث".

ويرى المؤلف ان كتابه يحاول في عمومه الإجابةَ عن سؤالٍ افترضه البحث هو (هل كانَ شعرُ الجيلِ الثمانينيّ شعرًا تجريبيًا أم لا ؟)".



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