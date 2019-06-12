2019/06/12 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة خاصة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى متمثلة بقسم الحركات والاستخبارات، الأربعاء، عملية نوعية محكمة تمكنت من خلالها قتل عنصرين بارزين بتنظيم "داعش" الإرهابي في جزيرة الشرقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط مخططا إرهابيا ويقتل عنصرين بارزين بـداعش في جزيرة الشرقاط) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط مخططا إرهابيا ويقتل عنصرين بارزين بـداعش في جزيرة الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).