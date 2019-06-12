يوفيتش: انضمامي للريال القرار الأفضل في مسيرتي وجئت لحصد الألقاب

2019/06/12 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني الجديد، نفسه بالشخص الأسعد في العالم، مُشيرًا إلى أن انضمامه للفريق الملكي هو القرار الأفضل في مسيرت...

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