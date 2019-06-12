بالصور.. «نجاح الأسرة» تعايد نزلاء مستشفى النقاهة

2019/06/12 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظَّمت جمعية نجاح الأسرة، زيارة ومعايدة لنزلاء مستشفى النقاهة، بحضور كلٍ من: العضو الفخري الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن آل سعود، ورئيس الجمعية الدكتور ...

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