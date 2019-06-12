سفير السعودية بالمغرب يحضر حفل العيد الوطني لإيطاليا بالرباط

2019/06/12 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، عبدالله بن سعد الغريري، أمس الثلاثاء، حفل مراسم العيد الوطني لجمهورية إيطاليا.

وأُقيم الحفل بمقر...

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