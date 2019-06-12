محلل سياسي:موقف العراق الرافض للعقوبات على طهران صعقة لترامب

2019/06/12 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..عد المحلل السياسي كاظم الحاج، الثلاثاء، موقف العراق الرافض للعقوبات الأميركية على طهران بانه بمثابة صعقة لترامب وافشال لمخططات الولايات المتحدة، مبينا ان واشنطن كانت تسعى لجعل العراق جسرا لتمرير عقوباتها على إيران.وقال الحاج لـ/المعلومة/ ان “مخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضرب الاقتصاد العراقي وتمرير العقوبات من خلال العراق وجعل بغداد جزء من […]

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