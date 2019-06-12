مسؤول الماني كبير يصل أربيل للقاء رئيس الاقليم والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة

2019/06/12 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل نائب وزير التنمية الاقتصادية الالماني مارتن جيكر، اليوم الاربعاء، الى اربيل في زيارة يلتقي فيها كبار المسؤولين فيها، ومن المقرر ان يغادر منها غدا الى الموصل ومن ثم الى دهوك لتفقد احوال النازحين في مخيماتها.

وجاء في بيان لدائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم، ان رئيس الدائرة فلاح مصطفى كان في استقبال المسؤول الالماني رفقة القنصل الالماني العام في اربيل .

واشارت مصادر الى ان جيكر سيتوجه غدا الى الموصل ومن ثم سيزور دهوك وبعد عودته سيلتقي مع كل من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم المكلف مسرور بارزاني.

ويشغل مارتن جيكر منذ عام 2018 منصب نائب وزير التنمية الاقتصادية الالمانية، وكان متحدثا رسميا لوزارة المالية الالمانية لمدة عامين، فضلا عن انه كان يشغل منصب سفير المانيا في افغانستان لعدة اعوام.

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