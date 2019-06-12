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شاهد بالفيديو.. حكومة المثنى تحذر من غضب شعبي بسبب أزمة الكهرباء #المربد


شاهد بالفيديو.. حكومة المثنى تحذر من غضب شعبي بسبب أزمة الكهرباء #المربد
2019/06/12 | 19:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: cCUcSdu-_sc

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