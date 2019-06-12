سهيل قبلان - ​عار على الجماهير العربية التصويت للاحزاب الصهيونية

2019/06/12 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان الحب للنفس مختلف عن الانانية التي هي ليست حبا وانما نزعة تعصب وتشاوف وتعجرف ومباهاة فارغة وانطواء وغرور, وانما الحب هو تسامح وايثار فهم وتواضع وصالحات وطيبات الاعمال والسعي الدائم للخير وتوطيد الوشائج بين الناس ورؤيتهم افراد اسرة واحدة متاخية متالفة تتغنى بالوحدة والسير في طريق الشمس والبناء والعمران والتثقيف والتربية على مكارم الاخلاق واولها صدق اللسان ولكي يكون التسابق بين نوازع الخير والشر ......

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