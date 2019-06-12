2019/06/12 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسن_محاجنة منع التجول والتوجيهي ...!!!اكتظت وسائل التواصل الاجتماعي، بصور لأُمهات في غزة، بيروت وعمان ، منهن من تجلس خارج اسوار المدرسة وتقرأ القرآن داعية رب العباد بأن يوفق ابنها- ابنتها في امتحان التوجيهي ، ومنهن من تتسلق سياج المدرسة في مخاطرة لكي تشجع ابنها – ابنتها التي تتقدم للامتحان في ذلك الوقت ..صور لا تراها الّا في العالم العربي ...وأذكرُ بأنني نويت زيارة بعض الأقارب في الأردن- عمان، ذات ......

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