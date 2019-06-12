الحشد يقتل عنصرين بارزين بـ

2019/06/12 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن إحباط مخطط إرهابي وقتل عنصرين بارزين بتنظيم "داعش" في جزيرة الشرقاط.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت"العهد نيوز"

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