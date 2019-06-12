2019/06/12 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _HPl8w6Gc9E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| غيث زيارات المسؤولين الاوربيين ينهمر في طهران) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| غيث زيارات المسؤولين الاوربيين ينهمر في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).