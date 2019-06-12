جودت شاكر محمود - محاولة

2019/06/12 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جودت_شاكر_محمود حياتنا..دراما تقطر ألماًنسيج رقيق من الحزن خَفِيٌيُغلفُ مشاعرنا أبحثُ عن..الاسترخاء الروحيبعيداً عن..صَحَارَى الأبدية الواسعةأحاول تأطير..الممارسات بفوضويةٍ عفوية في البغضِ..ليس بينا اختلافات فعلية كامنةولكن!!أكثر تبايناتنا في العشقِفي الليالي المضطربة ليس هناك..متسع من الوقتِ للاختباءبيننا الكثير..من الرغباتِ المتبا......

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