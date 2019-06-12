شاهد .. دور العراق الفعال يسهم في خفض حدة التوتر بين طهران وواشنطن

2019/06/12 | 19:54

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دور العراق الفعال يسهم في خفض حدة التوتر بين طهران وواشنطن

تتوالى الزيارات للعراق من قبل السياسيين في دول العالم لتخفيض

التصعيدات بين طهران وواشنطن , كون العراق يملك دوراً فعالاً في

المنطقة..

تقرير : ماهر ميرزا

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