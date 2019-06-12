تخصيص {500} مليون دولار ومحطات متنقلة لتحسين واقع الكهرباء في الانبار

2019/06/12 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مجلس محافظة الانبار، عن تخصيص {500} مليون دولار ومحطات متنقلة لتحسين واقع الكهرباء لمناطق الغربية.

وذكر مصدر مطلع لمراسل {الفرات نيوز} انه" عقد اجتماع مشترك مع وزارة الكهرباء في مقر مجلس محافظة الانبار، اليوم الأربعاء، بحضور هيبت الحلبوسي رئيس لجنة الطاقة البرلمانية وحسين هميم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وعدد من النواب ومدراء التوزيع؛ لمناقشة واقع حال الكهرباء في الانبار وايجاد الحلول العاجلة واللازمة لتحسين الأداء وزيادة ساعات التجهيز".وأضاف ان" الاجتماع استغرق اكثر من ٣ ساعات وتم الخروج بالنتائج التالية:-بواسطة: حميد الفهد

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