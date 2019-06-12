بالصورة.. مقتل اثنين من داعش شمالي الشرقاط

2019/06/12 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {صلاح الدين:الفرات نيوز} تمكنت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، من قتل اثنين من عنصار داعش الارهابية شمالي قضاء الشرقاط في صلاح الدين.

وذكر مصدر امني لمراسل {الفرات نيوز} ان" القوات الأمنية تمكنت من قتل عنصرين من عناصر داعش في جزيرة العيثة شمالي قضاء الشرقاط".انتهىبواسطة: عمر السامرائي

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