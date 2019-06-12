2019/06/12 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال والد الفتى المصري الذي أنقذ 51 تلميذا إيطاليا من التناثر الى أشلاء داخل حافلة، في آذار الماضي، إن البرلمان الإيطالي منح ابنه الجنسية قبل بلوغه سن 18 عرفانا بشجاعته.وأكد خالد شحاته قوشة، والد الطفل المصري رامي شحاتة البالغ من العمر 14 سنة، أن البرلمان الإيطالي وافق على منح الجنسية الإيطالية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيطاليا تمنح الجنسية لمراهق مصري “بطل” وكالة خطوة برس.

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