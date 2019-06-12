هازارد ضمن فريق ريال مدريد رسميا

2019/06/12 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا اليوم الأربعاء 12 يوليو 2019، بشأن تقديم اللاعب البلجيكي إيدين هازارد نجم الميرنغي الجديد للجماهير ووسائل الإعلام، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

وقال ريال مدريد: "سيتم تقديم إيدين هازارد للجماهير ووسائل الإعلام غدا الخميس في 13 من الشهر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب سانتياغو برنابيو".وأضاف: "سوف يخطو هازارد أولى خطواته على ملعب البرنابيو لأول مرة غدا بقميص ريال مدريد، كما سيحضر لغرفة المؤتمرات وسيدلي للصحفيين ببعض التصريحات".

وكان اللاعب البالغ 28 عاما، قد انتقل من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.وانتقل هازارد للفريق الإسباني بعقد يستمر لمدة 5 أعوام، بمبلغ قدّر بحوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى تعديلات ومكافآت لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 130 – 150 مليون يورو.

المصدر: realmadrid.comانتهى ن ص

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