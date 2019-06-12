الحامدي: حضور الزعامات السياسية بمراسم تنصيب البارزاني بداية لتأييد إعلان الدولة الكردية

2019/06/12 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبرت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي، الأربعاء، حضور الزعامات السياسية ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمراسم تنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا لإقليم كردستان تعد بمثابة بداية لتأييد إعلان الدولة الكردية وتطبيق المادة 140، فيما بينت أن بارزاني سيكون شبيها بعمه رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني في خطوات تحقيق الدولة […]

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