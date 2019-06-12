نائب كردي يطالب الحكومة الجديدة في اقليم كردستان بإرسال وفد إلى بغداد لتسوية الخلافات وحل المشكلات العالقة

2019/06/12 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ميران محمد النائب عن كتلة الإتحاد الوطني بمجلس النواب اهمية إسال وفد كردي إلى بغداد من قبل الحكومة الجديدة بالإقليم لتسوية الخلافات والقضايا الخلافية بين الجانبين.وقال في تصريحات صحافية ، إنه يجب مع مباشرة التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة الاقليم باعمالها، إرسال وفد من اقليم كردستان الى بغداد، للتوصل الى اتفاق طويل الامد حول […]

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