بعد الاستهداف الحوثي الإرهابي.. شاهد بالفيديو سريان الحركة الجوية داخل مطار أبها الدولي بشكل طبيعي

2019/06/12 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثت قناة "العربية"، اليوم، لقطات مباشرة من داخل مطار أبها الدولي، بعد الاستهداف الحوثي الإرهابي؛ للتأكيد على أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي.وظهر م...

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