رئيس جامعة نايف: استهداف التنظيمات الحوثية المارقة للمنشآت المدنية جريمة حرب

2019/06/12 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ عن بالغ استنكاره وشجبه للجريمة التي قامت بها عصابات التمرد الخارجة...

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